Нацбанк реализовал 13,5 тыс. инвестмонет

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

С начала года золотых инвестмонет было продано 4 950 шт., в т.ч. за октябрь 824 монеты. Объем продажи инвестмонет из серебра в октябре составил 1 069 шт., а с начала 2012 года — 8 592 монет.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь т.г. НБУ реализовал 4 126 шт. инвестмонет из золота на сумму 31,4 млн грн, из серебра – 7 500 шт. на 2,5 млн грн.

На данный момент НБУ уже отчеканил 30,8 тыс. шт. инвестиционных монет, на изготовление которых было использовано 383 кг золота и 1,2 т серебра.

НБУ начал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9 пробы в декабре 2011 года. На сегодняшний день эти монеты выпускаются номиналом 20, 10, 5 и 2 гривни весом 1, 1/2, 1/4, 1/10 унции соответственно (1 унция - 31,11 г). Также выпущена серебряная монета номиналом 1 гривня массой 1 унция.