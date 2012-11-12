Подорожание импортных стройматериалов может привести к подорожанию жилья

Такое мнение высказал руководитель отдела продаж ЖК «Park Stone» Дмитрий Шостя, комментируя поднятие Верховной Радой импортных пошлин на строительные материалы в изменениях в закон «О таможенном тарифе».

По его словам, застройщики, которые работают в эконом-сегменте, преимущественно используют при строительстве отечественные материалы. «На тех объектах, где стоимость квадратного метра не превышает 13-15 тыс. грн, импортными будут разве что системы отопления, трубы, радиаторы, канализация. В общем объеме материалов они занимают не более 5-10%. Так что на себестоимости строительства повышение пошлин на такие составляющие не отразится», - считает он.

По мнению Д. Шости, после подорожания импортных комплектующих стоит ожидать увеличения цен на строительство жилья элитного и бизнес-класса, а также торговых, бизнес-центров, гостиниц и другой коммерческой недвижимости с повышенными требованиями к обустройству и качеству стройматериалов.

«Кроме сантехники и инженерной составляющей, зачастую для таких объектов закупаются импортные фасадные системы, а в некоторых случаях даже газобетонные блоки», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Закон Украины «О таможенном тарифе» в части приведения ставок импортных пошлин к Графику тарифных обязательств Украины перед ВТО. Основными товарами, на которые предлагается ввести повышенную пошлину, являются – деревья, другие растения, срезанные цветы и декоративная зелень; пластмассы и полимеры; машины, оборудование и механизмы, включая электрические машины; продукты органической и неорганической химии; красители, красящие вещества, замазки и лаки; штукатурные материалы, известь, цемент.