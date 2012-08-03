Цены на новые квартиры в Киеве выросли

По данным портала, в июле стоимость жилья эконом-класса выросла на 0,5%, до 9733 грн/кв.м, бизнес-класса – выросла на 0,34%, до 15348 грн/кв.м, премиум-класса – выросла на 0,96%, до 21075 грн/кв.м.

По информации портала, в июле к продаже предлагались квартиры 59 операторами в 130 объектах как незавершенного строительства, так и сданных в эксплуатацию.

Предложение квартир в июле в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева относительно июня уменьшилось на 2% и 1,09% соответственно.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 59%. Новостройки бизнес-класса составляют 26% от общего количества, премиум-класса – 16%. За месяц доля новостроек бизнес-класса уменьшилась на 1%, премиум-класса выросла на 1%

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 130 новостроек 59 компаний-операторов.

Напомним, 1 августа, консалтинговая компания «SV Development» сообщила, что на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за июль 2012 года выросла на 0,48% (8 долл.) – до 1668 долл./кв. м.