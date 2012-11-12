У Колесникова решили, что паспорт нужно показывать и в кассе, и в поезде

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, ведомство вносит соответствующие изменения в проекты постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» и приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» относительно внедрения именных и электронных проездных документов.

Напомним, ранее Мининфраструктуры предлагало обязать пассажиров предъявлять документы, удостоверяющие личность, при посадке в поезд, а не при покупке билетов.

С 1 января 2013 года оформление проездных документов на пассажирский поезд в кассах будет осуществляться по предоставлению паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (временного удостоверения гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка, проездной документ ребенка, свидетельства о рождении ребенка, военного билета, удостоверения водителя, студенческого билета и т.д.).

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Таким образом, с нового года железнодорожный билет будет содержать фамилию и имя пассажира.

При оформлении проездных документов через электронные каналы самообслуживания, в том числе посредством сети Интернет, вносится фамилия и имя лица, которое планирует осуществлять поездку, и отмечается лицо, осуществляющее оформление и оплату платежной картой проездного документа.

В проездных документах на проезд в региональных поездах и билетах на проезд в поездах пригородного сообщения фамилия и имя лица не указываются.

Обновленные проекты постановления «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» и приказа «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» размещены на сайте Мининфраструктуры.