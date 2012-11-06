У Колесникова предлагают проверять у пассажиров документы при посадке в поезд

Такое предложение содержится в проекте постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» и приказе Мининфраструктуры «Об утверждении изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Документом предусматривается, что в проездном документе будут указаны обе стороны договора - перевозчик (железная дорога) и пассажир (также билет содержит информацию о страховании пассажира).

При оформлении билета, как взрослого, так и детского, в железнодорожной кассе достаточно будет назвать фамилию и имя лица, которое будет осуществлять поездку. При получении проездного документа пассажир обязательно должен, не отходя от кассы, проверить правильность указанных в нем сведений, в том числе фамилии и имени. В процессе оформления электронных проездных документов фамилию и имя пассажира будет указывать лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа.

Планируется, что пассажиры-льготники будут оформлять проездные документы по предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право бесплатного или льготного проезда. В билет будет вноситься фамилия и имя лица, а также номер соответствующего документа, дающего право на льготный проезд.

При посадке в поезд пассажир обязан будет предъявить проводнику проездной документ и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (временное удостоверение гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, проездной документ ребенка, свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о дате рождения ребенка, военный билет, удостоверение водителя, студенческий билет).

Переоформить проездной документ с изменением фамилии и имени пассажира будет невозможно.

В министерстве уточнили, что в проездных документах на проезд в региональных поездах и в поездах пригородного сообщения фамилия и имя пассажира указываться не будут.

В Мининфраструктуры напомнили, что введение электронных именных проездных документов позволит пассажиру через Интернет, не обращаясь в билетную кассу, полностью оформить проездной документ. А возвращение к практике именных проездных документов позволит обеспечить на должном уровне безопасность пассажиров, правопорядок на станциях, вокзалах, в пассажирских поездах и способствовать искоренению спекуляций.

Дополнительных средств реализация проекта внедрения именных и электронных билетов не требует, поскольку оформление таких проездных документов будет осуществляться в рамках действующих разработок Автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками «Укрзализныци» (АСУ ПП УЗ).