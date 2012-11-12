На закупке немецкого газа Нафтогаз сможет экономить до $1,7 млрд в год

Источник "Коммерсанта-Украина" в Минэнерго рассказал, что увеличение импорта немецкого газа произойдет за счет расширения технических возможностей насосных станций на границе с Польшей.

"Мы нашли технические возможности для этого. При условии инвестиций в размере $10-12 млн мы расширим импортные возможности с 4 (планируемый объем закупки в этом году - УНИАН) до 12 млрд кубометров в год на прием газа из Польши",— заявил собеседник.

Также источник рассказал, что стоимость газа, поставляемого через Польшу, составит порядка $360 за тыс. кубометров при цене российского газа в следующем году выше $430 за тыс. кубометров.

"Таким образом, импорт каждого миллиарда кубометров газа приносит экономию в $30 млн",— отметил он.

В RWE сообщили, что сейчас соглашение о поставках газа через Польшу подписано до начала мая, но оно должно быть продлено до конца следующего года. В Минэнерго говорят, что до конца 2013 года рассчитывают поставить до 8 млрд кубометров газа, сократив при этом поставки из России с 27,5 до 19,5 млрд кубометров.

Эксперты подсчитали, что экономия "Нафтогаза" может достигнуть $1,7 млрд в год.

Заявление о снижении объемов закупки газа у России вызвало ожидаемую критику со стороны "Газпрома".

"Украина и без того не выбирает весь объем российского газа, предусмотренный контрактом. Ранее нам говорили, что это происходит в силу снижения потребления газа из-за проблем в украинской экономике. Сейчас же выясняется, что, не выполнив контракт с нами, "Нафтогаз" ищет объемы на стороне. Это неприемлемо",— заявили в российской монополии.

"Если ключевой для нас украинский рынок будет сокращаться такими темпами, мы не исключаем возможности оспорить даже нынешнее сокращение закупок в суде",— сказали в Газпроме.

Впрочем, эксперты напомнили, что подписанное в Харькове в 2010 году дополнение к контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" исключает возможность назначать штрафы за снижение объемов закупки газа.

"Это значительно ослабляет шансы "Газпрома" в суде в случае, если он подаст иск за невыполнение контракта",— считает управляющий партнер Astapov Lawyers Андрей Астапов.