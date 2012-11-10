Мэр Нежина получил 6 лет за взятку

Новозаводской суд Чернигова 9 ноября вынес приговор по делу о получении Нежинским городским головой Михаилом Приходько взятки в сумме 60 тыс. дол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, Нежинский городской голова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и судом первой инстанции осужден к 6 годам заключения с конфискацией имущества и к 3 годам лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.

Брат М.Приходько – Виктор, который по делу проходил как соучастник преступления, согласно приговору суда, осужден к 4 годам заключения с испытательным сроком 2 года.

Сторона обвинения, представленная областной прокуратурой, требовала для М.Приходько за совершение преступления наказания в виде 11 лет заключения.

"Приговор суда не вступил в силу и Приходько может исполнять обязанности городского головы. Вопрос об апелляции со стороны прокуратуры решается", - объяснили в пресс-службе прокуратуры. Суд оставил для М.Приходько меру пресечения – подписку о невыезде.

Местные СМИ сообщают, что М.Приходько после заседания суда заявил о своем намерении обжаловать это решение.

Как сообщалось, Нежинский городской голова М.Приходько был задержан следователями Генпрокуратуры Украины в декабре 2008 года по подозрению в получении взятки в сумме 60 тыс. дол. за передачу одной из киевских фирм банного комплекса. Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Несколько месяцев М.Приходько находился в Киевском СИЗО. В апреле 2008 года был освобожден под залог. Рассмотрение дела в Новозаводском суде Чернигова продолжается с декабря 2010 года.

М.Приходько руководит Нежином с 1994 года (тогда он был председателем городского совета и исполкома города). В 1998, 2002, 2006, 2010 годах он переизбирался Нежинским городским головой.