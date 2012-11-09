Убийцам владельца мебельного гипермаркета «4ROOM» дали пожизненное

Как сообщает ТСН, вердикт суда: пожизненное заключение для обоих подсудимых с конфискацией всего имущества. Каждый из них должен компенсировать потерпевшим 1 млн 200 тысяч гривень.

Напомним, что на расследование дела и его рассмотрение суду понадобилось три года. Преступление произошло в торговом зале при наличии свидетелей. Двое киллеров начали стрелять в бизнесмена и его охранников. Бойцы спецподразделения "Титан" погибли на месте, раненый владелец гипермаркета пытался убежать. Через два дня предприниматель умер в больнице.

Один из исполнителей покушения умер в автомобиле, скрываясь с места происшествия. Второго исполнителя - Давида Батикяна и заказчика убийства Мираба Суслова - судили. Вчера на скамье подсудимых остался Д.Батикян, потому что заказчика убийства, двоюродного брата жены бизнесмена, в очередной раз вывели из зала суда из-за неадекватного поведения. М.Суслов возмущался появлению телекамер, обижал собравшихся и громко обвинил суд в предвзятости.

Сын убитого бизнесмена Артур Алаян решением суда доволен, но бдительности не теряет. Вся семья пользуется услугами охраны. "Есть вероятность, что они подкупили апелляционный суд и вскоре будут освобождены", - объяснил он.

Адвокаты осужденных готовят апелляцию. "Дело не раскрыто, много нарушений судебного следствия, очевидны фальсификации", - объяснил адвокат Игорь Усенко.