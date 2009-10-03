Умер участник вчерашнего нападения на супермаркет «4 room»

Сегодня в больнице умер один из напавших, которые принимали участие в расстреле совладельца мебельного супермаркета «4 room» Шабаба Алояна и его двух охранников, – работников спецподразделения МВД «Титан».

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ.

По его словам, один из напавших, находясь за рулем автомобиля в ожидании своего «коллеги», получил во время инцидента три пулевых ранения от одного из охранников.

Его личность до сих пор установить не удалось.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Киеве на Окружной дороге неизвестные расстреляли совладельца мебельного торгового центра «4 room» и его охрану.

Совладелец торгового центра умер от огнестрельных ран в больнице. Двое его охранников погибли на месте вооруженного нападения.

Напавшие исчезли на двух автомобилях, один из которых затем попал в ДТП.

ГУ МВД в Киевской области возбудило по данному факту уголовное дело.

Преступник, совершивший вооруженное нападение, разыскивается.