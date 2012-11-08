Социологи объяснили и успех коммунистов, и провал Королевской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина сообщила на пресс-конференции на тему: «Уточнение результатов Национального Экзит-Пола'2012», презентуя экспертный опрос.

По ее словам, фонд с 31 октября по 5 ноября провел опрос 18 экспертов.

В соответствии с результатами опроса, основной причиной стабильной поддержки Партии регионов почти третью избирателей большинство экспертов считают отсутствие альтернативной политической силы, которая удовлетворяла бы избирателей, живущих на Востоке и Юге Украины.

Причины более высоких результатов, полученных на выборах ВО «Батьківщина», по сравнению с предвыборными рейтингами, эксперты видят в просчетах избирательной кампании партии «УДАР Виталия Кличко», а также в отказе этой партии четко засвидетельствовать свою принадлежность к оппозиции. Достаточно высокий результат на выборах партии «УДАР», отметила И.Бекешкина, обусловлен, главным образом запросом общества на новые политические силы, новые лица в политике и харизматичных лидеров.

В то же время, эксперты считают, что уровень поддержки КПУ свидетельствует не о возрождении коммунистических идей, а о росте протестных настроений на Востоке Украины.

По теме: Исследование: за ПР голосовали женщины, за УДАР – молодежь, а за «Свободу» - образованные

Кроме того, отметила И.Бекешкина, мнения экспертов разделились относительно того, означает ли прохождение в парламент ВО «Свобода» существенное увеличение количества сторонников идеологии этой партии: одни эксперты считают, что голосование за «Свободу» является, в первую очередь, проявлением протеста против действий власти, другие – что это свидетельствует, прежде всего, о запросе в обществе на более радикальные и более активные действия оппозиции.

Партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!», по мнению экспертов, смогла стремительно набрать рейтинг в начале избирательной кампании, в первую очередь, благодаря интенсивной рекламной кампании. «Но потом они не смогли качественно превратить эту количественную рекламу в качественный контент, и сосредоточенность на рекламе, неубедительность лидеров, привели к падению рейтингов и к потере избирательного результата», - заметила И.Бекешкина.

По ее словам, также большинство экспертов назвали основной причиной провала партии «Наша Украина» на парламентских выборах личность лидера партии, экс-президента Украины Виктора Ющенко. «Определенный шанс вернуть в высшую лигу эту партию может быть лишь без Ющенко», - добавила И.Бекешкина.