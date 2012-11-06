В оппозиции требуют проверить детские площадки, построенные к выборам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Меня смущают две проблемы: первая - чтобы те детские и спортивные площадки, которые настроили кандидаты-миллионеры в предвыборную кампанию, соответствовали техническим, экологическим и строительным нормам как объекты для детей», - заявил А.Бригинец.

Поэтому он обратился к главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову с требованием дать поручение соответствующим службам проверить, проходили ли сертификацию детские площадки, которые были построены в предвыборный период; провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу площадок на наличие или отсутствие химических веществ, которые вредят детям, которые будут играть на них, а также окружающей природной среде.

«Вторая – чтобы власть не начала вводить в эксплуатацию и ремонтировать объекты, которые уже ввели и отремонтировали кандидаты в нардепы. Поскольку эти площадки существуют реально, а не по документам, то власть может воспользоваться случаем и повторно «построить» их за бюджетные деньги. Чтобы этого избежать, крайне необходимо провести мониторинг новопостроенных кандидатами детских площадок и взять их на учет, чтобы не допустить отмывания на них средств из городского бюджета», - считает А.Бригинец.