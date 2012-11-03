Завтра в Украине - до 20° тепла

Ночью и утром местами ожидается туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в Крыму и на юге Одесской области ночью 9-14°, днем 15-20°.

В Киеве и области в воскресенье - без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°, днем 11-16°. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.