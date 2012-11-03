Официальный курс валют на 5 ноября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 2 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1027.1005 (на 2 ноября – 1037.0918) 10 RUR – 2.5470 (на 2 ноября – 2.5483) Все курсы валют на 5 ноября

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