В Бердянской колонии убили 23-летнего осужденного

Информацию о гибели 23-летнего осужденного, отбывавшего наказание в Бердянской колонии №77, сегодня УНИАН подтвердили в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Как сообщили в ОСО Запорожского главка милиции, сообщение о смерти мужчины на территории Бердянской колонии поступило в милицию накануне – 1 ноября в 13.50 от врача бригады скорой помощи, выезжавшей в колонию по вызову.

«В результате выезда на место происшествия установлено, что 1 ноября около 13.30 на территории промышленной зоны колонии, между 23-летним и 20-летним осужденными возникла ссора, в ходе которой 20-летний осужденный (в 2009 г. приговорен за совершение тяжких преступлений к 9 годам лишения свободы) металлическим предметом причинил 23-летнему смертельные телесные повреждения», - сообщили в ОСО.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ведется следствие.