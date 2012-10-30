К закрытию торгов доллар на межбанке подешевел

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2602, к 12:00 цены поднялись 0,2600/0,2604. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2603/07. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3800 (-0.0698).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2960. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5825/10,6010, к 12:00 цены ушли вниз 10,5805/10,5885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,5875/10,5975.