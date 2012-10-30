Пинчук продал акций на 127 миллионов
03:03, 30 октября 2012Общество
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Один из акционеров VimpelCom - компания Altimo - договорилась о покупке у компании Bertofan Investments Limited украинского бизнесмена Виктора Пинчука акций VimpelCom.
Об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В результате сделки доля Altimo в компании вырастет до 47,85%.
Сумма сделки составит 127 млн 536 тыс. долл.
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