Во Львове мужчина разбил 16 окон в вагоне пассажирского поезда

Как сообщил УНИАН главный специалист подразделения связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге Игорь Кравчук, 28 октября в дежурную часть линейного отдела на станции „Львов” поступило сообщение от начальника ВЧД-1 ДТГО «Львовская железная дорога» о том, что на территории шестого парка (г. Львов, микрорайон „Левандовка”) неизвестный человек разбил 16 окон в пассажирском вагоне, который стоял в запасе.

Правоохранителями по горячим следам был задержан злоумышленник, которым оказался 26-летний житель Львовской области.

Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Мотивы указанного поступка выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).