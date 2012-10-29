Порошенко построит в Украине завод по производству сгущенки

По информации компании, объем инвестиций в этот объект должен составить почти 500 млн. грн. На момент завершения строительства площадь производственных помещений комбината достигнет 18,34 тыс. квадратных метров, сообщает агропортал latifundist.com.

Сейчас объем выполненных работ по строительству составляет 60%

Ныне здесь достраивают стены, готовят пол, монтируют основные коммуникации, но уже вскоре начнут свозить первое оборудование.

Технологическое оборудование для завода под ключ смонтирует мировой лидер в этой области — фирма Tetra Pak.

Как отметил один из представителей Roshen, производственная мощность комбината — 600 тонн переработки молока в сутки. В основном, это сухие молочные продукты, сгущенное молоко и масло.

Кроме того на предприятии будут производить еще и такую уникальную для Украины продукцию как карамелизованное молоко, молочный жир и др.

«Такая продукция раньше не изготовлялась в Украине, завозилась из Новой Зеландии», — объясняет министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

По словам основателя корпорации, до сих пор аналога такого предприятия в Украине не существовало.

Справка

Корпорация Roshen включает в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая обл.), а также Липецкую фабрику «Рошен» (РФ) и Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва).

Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства продукции достигает 410 тыс. тонн в год.