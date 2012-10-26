Каждый 20-й из членов окружкомов в 2010 г. представлял Тимошенко

Об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» относительно массовых замен и кадровых манипуляций в ОИК.

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Как сообщил аналитик МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко, из 4041 члена ОИК 451 в 2010 году представлял в ТИК кандидата В.Януковича.

При этом кандидатуры 88 из 451 члена ОИК были поданы парламентской фракцией Партии регионов. Остальные – 363 члена ОИК – были поданы другими субъектами избирательного процесса.

Н.Бойко допустил, что те члены ОИК, которые раньше представляли интересы В.Януковича в ТИК, «будут представлять интересы нынешней администрации».

В то же время 190 из 4041 члена ОИК в 2010 году представляли в ТИК Ю.Тимошенко.

85 из 190 членов ОИК были поданы фракцией БЮТ в Верховной Раде. Остальные – 105 членов ОИК – были поданы другими субъектами избирательного процесса.