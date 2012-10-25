Более 80% глав окружкомов уже заменены (исследование)

Об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» относительно массовых замен и кадровых манипуляций в окружных избирательных комиссиях.

Руководитель МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко отметил, что особое внимание заслуживает уровень проведенных замен в руководящих составах окружных избиркомов. Так, было произведено 81% замен председателей ОИК (183 замены), 58% замен заместителей председателей ОИК (131 замена), 71% секретарей ОИК (159 замен) и 56% других членов ОИК (1876 замен). Высокие показатели замен в руководящем составе ОИК авторы исследования объясняют приоритетной ролью именно председателей, их заместителей и секретарей в организации работы ОИК.

Н.Бойко напомнил, что в результате жеребьевки 24 субъекта избирательного процесса получили квоты на формирование 225 окружных избирательных комиссий. Из этого количества пять субъектов – фракции политических партий в Верховной Раде Украины – автоматически, вне конкурса получили право на делегирование по одному члену в каждую из ОИК.

В ходе избирательного процесса, отметил Н.Бойко, персональные составы ОИК существенно изменились, а абсолютное большинство субъектов избирательного процесса, которые принимали участие в формировании ОИК, воспользовались нормой закона, которая предоставляла им возможность отзывать и, соответственно, заменять своих членов окружкомов.

При этом исследование указывает на то, что некоторые политические партии, заменив всех без исключения членов ОИК, проводили также дальнейшие замены уже замененных членов комиссий. К таким партиям принадлежат: «Русь Единая», «Братство», «Русский блок», «Русское единство», «Союз анархистов Украины», «Єдина Родина».

«Количество замен превышает количество представлений, на которые имели право эти политические партии», - сказал Н.Бойко.

Кроме того, отметил он, по сравнению с политическими партиями, парламентские фракции проводили меньше замен своих членов ОИК.

Н.Бойко отметил, что на протяжении почти двух месяцев функционирование окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия зарегистрировала и обнародовала больше 40 постановлений с дополнениями о проведении замен членов ОИК. При этом, львиная доля замен произошла на протяжении первой недели работы ОИК.

Это может свидетельствовать о том, что некоторые субъекты избирательного процесса, которые заменили 100% членов ОИК своих первичных представлений, являются «техническими» субъектами, которые передали свои квоты в ОИК другим, реальным участникам избирательного процесса, отмечается в исследовании.