Коммунисты обещают во что бы то ни стало сорвать Марш за признание УПА

Коммунистическая партия Украины намерена сделать всё для того, чтобы сорвать проведение в Киеве Марша за признание Украинской Повстанческой Армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат от фракции КПУ Александр ГОЛУБ.

“Мы уже подали заявку на проведение массовых акций на Крещатике, и сделаем всё, чтобы национал-фашисты не прошли по центральной улице столицы Украины”, - сказал А.ГОЛУБ.

По его словам, беспокоит тот факт, что Президент Виктор ЮЩЕНКО никак не может отказаться от идеи “усадить за один стол” ветеранов Советской Армии и боевиков ОУН-УПА, утверждая, что, якобы, и те, и другие сражались за свободу и независимость Украины.

“Воскресные события не добавят Украине спокойствия – это точно”, - убеждён А.ГОЛУБ.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинское объединение «Свобода» намерено провести 14 октября Марш за признание Украинской повстанческой армии.

По словам лидера «Свободы» Олега ТЯГНИБОКА, Марш пройдет в рамках мероприятий объединения в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Главного командира УПА Романа Шухевича и 65-й годовщины УПА.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что участники Марша 14 октября соберутся возле памятника Тарасу Шевченко в 10 часов и пройдут по маршруту: памятник Тарасу Шевченко - улицы Льва Толстого - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Незалежности - улица Михайловская - Михайловская площадь - Софийская площадь.

По словам лидера “Свободы”, после этого участники Марша примут участие в рыцарском празднике “В обороне родной земли”, который начнется в 12 часов на Софийской площади. О.ТЯГНИБОК также сообщил, что “Свобода” подала столичной власти заявку на проведение акции, и выразил надежду, что правоохранительные органы обеспечат порядок в ходе их проведения.

Организаторы Марша рассчитывают, что в нем примут участие не менее 10 тыс. человек.