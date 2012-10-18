В Аскании-Новой бомж сжег 150 гектаров реликтовой степи

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области в среду, 17 октября, в 18.00 вблизи села Макеев Чаплынского района Херсонской области на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" (площадь 33,3 тыс га,) из-за поджога возник степной пожар на отдельных ячейках. Общая площадь пожара составила около 150 га.

К тушению пожара привлечены 36 чел и 9 единиц техники, в том числе: 16 чел. и 5 ед. техники от МЧС, 20 чел. и 4 ед. техники биосферного заповедника.

На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Херсонской области.

По состоянию на 19.40 17 октября пожар локализован, проводится проливка отдельных мест пожара. Окончательная площадь пожара будет установлена специальной комиссией после проведения измерительных работ.

В результате проведенного расследования оперативной группой в составе представителей районного отдела УДТБ и УМВД установлено, что причиной пожара является неосторожное обращение с огнем гражданина Российской Федерации, уроженца Днепропетровской области, без определенного места жительства.