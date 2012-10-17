Под председательством Президента соберется Комитет по экономическим реформам
07:41, 17 октября 2012Общество
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В среду, 17 октября, в 14:30 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Заседание состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Фотографы и операторы приглашаются в зал на 13:45. Другие представители СМИ приглашаются в Пресс-центр АПУ.
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 12:00 17 октября по тел.: (044) 255-71-77, 255-71-40.
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