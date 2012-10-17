Под председательством Президента соберется Комитет по экономическим реформам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Заседание состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Фотографы и операторы приглашаются в зал на 13:45. Другие представители СМИ приглашаются в Пресс-центр АПУ.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 12:00 17 октября по тел.: (044) 255-71-77, 255-71-40.