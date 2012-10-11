Убийство в Киевском СИЗО привлекло внимание прокурора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, руководителю Управления Государственной пенитенциарной службы в г. Киеве и Киевской области было направлено письмо с требованием отстранить от исполнения обязанностей 3 должностных лиц руководящего состава следственного изолятора.

Как сообщалось, прокурор Киева поручил Управлению ГПтС в Киеве и Киевской области провести служебное расследование в отношение руководства следственного изолятора, где 5 октября произошло убийство заключенного сокамерником.

Шевченковским райуправлением милиции 6 октября возбуждено уголовное дело в отношении заключенного Лукьяновского СИЗО по факту убийства сокамерника (ч. 1 ст. 115 УК Украины – преднамеренное убийство).