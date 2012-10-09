Милиция кается: паспортные данные караванского киллера разослали по ошибке

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД в Крыму Ольга Кондрашова, "ориентировка содержала персональные данные, которые не предназначались для разглашения. Это произошло в силу технического сбоя".

Как сообщал УНИАН, 26 сентября с. г. в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена и принимаются меры по его задержанию.

По словам главы МВД, убийцей охранников в ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, по имени Я.Мазурок, который ранее работал в частных охранных структурах, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу.