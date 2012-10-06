Сегодня Запорожье празднует День города.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия, приуроченные к 242-й годовщине основания Запорожья и 69-й годовщине освобождения города от немецких захватчиков (оба события в Запорожье традиционно отмечаются вместе в первой половине октября – УНИАН) начались с торжественного открытия Покровской ярмарки на Набережной магистрали, которую по случаю торжеств перекрыли, превратив в пешеходную зону и место расположения торговых и развлекательных комплексов.

По данным организатора праздника - Управления культуры Запорожского горсовета, в рамках празднования Дня города планируется поставить несколько рекордов, достойных войти в Книгу рекордов Украины.

Так, в ходе фестиваля «Запорожский казацкий кулиш» запорожские повара планируют изготовить на одной сковородке домашнюю колбасу длиной более 100 м. Также на Покровской ярмарке для запорожцев будет представлен 242- килограммовый торт – символ 242-й годовщины Запорожья, кусочек которого сможет после презентации сможет попробовать каждый желающий.

Параллельно с открытием Покровской ярмарки на Днепре стартовала парусная регата.

«В рамках торжеств на Набережной магистрали и каскаде «Радуга» сегодня также будут работать выставки народных мастеров, архитектурных проектов, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, рисунку и стенд для записей «Признание в любви родному городу», на котором любой желающий участник торжеств сможет написать теплые слова и поздравления родному городу», - сообщает Управление культуры горсовета.