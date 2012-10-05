Антимонопольщики решили бороться с картелями с помощью доносов

Антимонопольный комитет зарегистрировал в Министерстве юстиции документ, которым предлагается освободить от штрафов компании, сообщающие о картельных сговорах на рынке. Об этом пишет издание «Коммерсант-Украина»

В АМКУ подготовили порядок "Освобождения от ответственности компаний, добровольно сообщивших о своем участии в картельном сговоре", сообщили в пресс-службе ведомства. Указывается, что комитет не будет штрафовать компанию-участника антиконкурентного соглашения, которая добровольно предоставит АМКУ информацию об остальных участниках сговора, подробностях договора или другие важные доказательства. Документ уже прошел регистрацию Минюста и должен вступить в силу в ближайшие дни после официальной публикации.

В комитете рассчитывают, что, получив возможность избежать наказания, нарушители антимонопольного законодательства будут активнее сотрудничать с АМКУ

В первую очередь АМКУ ожидает сигналов от фармацевтического рынка. Уже больше года ведомство проверяет крупнейших производителей и дистрибуторов лекарств, подозревая их в завышении цен.

Освобождение доносчика от ответственности за антиконкурентные действия — широко применяемая практика в Евросоюзе и США, - отмечают эксперты.

Донос одного из участников — фактически единственный шанс АМКУ доказать факт сговора, считает управляющий партнер юридической фирмы "Антика" Алексей Кот. "Если подобные договоренности между компаниями и скрепляются какими-нибудь документами, то получить доступ к ним практически невозможно",— поясняет он.

На практике применение новых условий сотрудничества комитета с нарушителями может привести к злоупотреблениям, констатируют юристы. "Когда речь идет о доносах, важно сохранить конфиденциальность компании, раскрывшей информацию",— отмечает Алексей Кот. В АМКУ обещают, что общаться с информаторами будет лишь государственный уполномоченный Николай Бараш. В распространенном вчера пресс-релизе комитет указал его номер мобильного телефона и адрес электронной почты. "Так мы обезопасим себя и осведомителей от утечки",— уверяет господин Кузьмин. Но в таком случае госуполномоченный остается фактически бесконтрольным и может замалчивать важную для расследований информацию, отмечают в Arzinger.

Однако компании могут использовать новый порядок для борьбы с конкурентами, считают эксперты. "Донос фактически станет поводом для АМКУ начать расследование против определенных участников рынка. Это портит деловую репутацию и усложняет работу,— поясняет госпожа Иваницкая.— При этом никакой ответственности за предоставление недостоверной информации о сговоре документ не предусматривает". К тому же большинство решений АМКУ оспариваются бизнесом в судах, и непонятно, будут ли доносы приняты в качестве доказательств, отмечает она.