В 2013 харьковские магистрали ожидает масштабная реконструкция

Как пишет "Сегодня", в следующем году несколько харьковских магистралей ожидает масштабная реконструкция. Среди основных улиц, которые отремонтируют в 2013-м, — Гвардейцев Широнинцев, Героев труда, Клочковская, а также проспект Московский.

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, по примеру проспекта Гагарина реконструкция будет проходить параллельно с благоустройством территории. Однако о масштабах ремонта можно будет говорить лишь после того, как будет сформирован городской бюджет на 2013 год.

А кроме харьковских магистралей реконструируют и трамвайные переезды на пересечении пр-та Правды и пр-та Ленина, ул. Сумской и ул. Маяковского, ул. Академика Павлова и пр-та Московского и другие.