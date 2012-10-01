В 2013 харьковские магистрали ожидает масштабная реконструкция
07:08, 01 октября 2012Общество
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В первой столице отремонтируют улицы Гвардейцев Широнинцев, Героев труда, Клочковская, а также проспект Московский.
Геннадий Кернес задумал мегареконструкцию
Как пишет "Сегодня", в следующем году несколько харьковских магистралей ожидает масштабная реконструкция. Среди основных улиц, которые отремонтируют в 2013-м, — Гвардейцев Широнинцев, Героев труда, Клочковская, а также проспект Московский.
По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, по примеру проспекта Гагарина реконструкция будет проходить параллельно с благоустройством территории. Однако о масштабах ремонта можно будет говорить лишь после того, как будет сформирован городской бюджет на 2013 год.
А кроме харьковских магистралей реконструируют и трамвайные переезды на пересечении пр-та Правды и пр-та Ленина, ул. Сумской и ул. Маяковского, ул. Академика Павлова и пр-та Московского и другие.
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