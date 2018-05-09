Украина – Россия: последствия сырной войны

Специалисты Роспотребстандарта заявили, что состав украинского сыра не удовлетворяет российские нормы. В частности, в его составе отсутствуют: керченский пролив, самолетостроительный завод Антонова, НАЭК «Энергоатом» и украинская ГТС вместе с пятью газохранилищами.

Лишь так сегодня можно интерпретировать последние события вокруг торговой войны между Украиной и Россией.

Еще несколько дней назад специалисты Роспотребстандарта во время проверки предприятия ООО "Гадячсыр" не обнаружили никаких технологических нарушений. Лишь заявили, что нужно доработать материалы проверки. Оперативность, с которой эти материалы были «доработаны», поражает – после проведения дополнительных экспертиз, по-видимому в самолете по пути в Россию, эти «эксперты» обнаружили, что «производство сыра, который поставляется на территорию Российской Федерации, проводится с нарушениями технологического процесса на участках его дозревания, упаковки, а также доставки компонентов для его производства».

В то же время никаких нарушений технологии производства международные экспертизы, в том числе и в США, не обнаружили. Все выводы единодушны: в украинском сырые нет пальмового масла и технология его производства отвечает всем международным стандартам.

Но, к сожалению, Россия решила продолжить эту бессмысленную сырную войну. Как говорят, из Кремля виднее.

Уже сейчас можно констатировать, что от перенесения выяснения политических отношений не реальный сектор экономики бьет прежде всего по простым гражданам – и в Украине, и в России.

Следовательно.

Во-первых, около 6 тысяч украинцев оказались без работы. Поскольку, как удалось выяснить, в связи с запретом на ввоз сыра на территорию России была практически остановлена работа 9 украинских заводов.

Во-вторых, 120 тонн украинского сыра задержаны на российской границе. 35 тон изъято по продаже.

В-третьих, как следствие, украинский бюджет недополучил поступлений от сыроделов в размере 15 млн. гривен.

В-четвертых, нанесен удар по имиджу продукции украинских предприятий. Последний месяц практически ни один выпуск центральных российских каналов не обходился без сюжетов о «некачественных» украинских продуктах. Это, в свою очередь, уменьшает доверие ко всей линейке украинских пищевых продуктов, которые импортируются в Российскую Федерацию из Украины.

В-пятых, нанесен вред и инвестиционному климату Украины. Часть из предприятий были выкуплены иностранными инвесторами с целью производства качественного сыра и дистрибуции его как в Украине, так и в России. «Сырная» война дала четкий сигнал инвестору – развивать сыроварный бизнес в Украине опасно, поскольку в любой момент могут быть закрыты рынки сбыта. И опасно, в первую очередь, политически.

Это краткосрочные потери. Потому что ситуация с запретом ввоза украинского сыра бьет по развитию украинского молочного сектора.

Остановка предприятий по производству сыра критически ударила по закупочным ценам на молоко у граждан и фермерских хозяйств. Сегодня закупочная цена на молоко практически обвалилась – упала в два раза: с 3 гривен до 1,5. И в ближайшей перспективе это может привести к очередному витку уменьшения поголовья крупного рогатого скота в Украине.

В свою очередь, это однозначно приведет к свертыванию производства украинскими предприятиями сыра. Хотя последний год тенденция увеличений производства этого продукта была более чем позитивна. Например, в январе 2011 года было произведено 12 тонн сыра, а в январе 2012 года объем производства вырос до 22 тонн. Экспорт за этот период также вырос вдвое.

Российские граждане также почувствовали на себе отголосок этой торговой войны. По последней информации, цены на импортный сыр в России, в зависимости от региона, выросли от 10 до 17 процентов.

Ситуация с сыром показала всю чувствительность украинской экономики. В первую очередь, к этому привели как зацикленность лишь на одних рынках сбыта, так и неповоротливость украинских чиновников. Чего только стоил бездарный визит украинского министра аграрной промышленности в Москву.

И только в последнюю неделю хоть какая-то, но позиция правительства и заключения международных экспертов по качеству практически расставили точки над «і» относительно качества украинского сыра.

Теперь продолжение блокады украинского сыра объясняется лишь политическими аргументами. И эти аргументы никак не укладываются в концепцию «дружеских равноправных отношений».

Валерий Дымов, директор информационно-аналитического центра «Форум», специально для УНИАН