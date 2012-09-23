Завтра в Украине - от 3° до 26° тепла

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, температура ночью будет 3-8° тепла, днем 17-22°, в южной части ночью 9-14°, на юге Крыма 15-18°, днем 21-26°.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 17-22°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.

Сегодня, 23 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 18-22°, в Днепре возле Киева - 17°.