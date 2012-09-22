В Севастополе строят школу и детсад для семей российских моряков

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба обращаясь к присутствующим на церемонии закладки первого куба бетона и капсулы, знаменующих начало строительства детского дошкольного учреждения и школы, заявил, что строительство новых объектов образования в бухте Казачья является результатом объединенных усилий городской администрации и Правительства Российской Федерации.

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По его словам, в рамках ранее подписанного соглашения между правительствами Украины и России об участии в социально-экономическом развитии Севастополя в местах базирования Черноморского Флота (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об участии Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы Севастополя и других населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины подписано в 2000 году – УНИАН) закладывается новая школа на 600 учеников и детский садик на 260 воспитанников. «Необходимость строительства этих социальных объектов назрела давно. Микрорайон «Казачья бухта» растет и развивается. В ближайшее время будет завершено строительство жилого комплекса для проживания более 2 тысяч человек военнослужащих и членов их семей. И около полугода назад министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков принял решение о строительстве здесь школы и детского садика. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы строительство было завершено в самые кратчайшие сроки», - отметил В.Яцуба.

Заказчиком строительства объектов является управление капитального строительства Севастопольской городской государственной администрации. По истечении 14 месяцев планируется сдать в эксплуатацию детское дошкольное учреждение на 260 мест и общеобразовательную школу, рассчитанную на 600 учащихся, для сооружения которых российской стороной выделено, соответственно, 12 и 11 млн грн.

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Как сообщил УНИАН начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, возведение данных объектов позволит решить острую социальную проблему микрорайона, основными жителями которого являются семьи военнослужащих отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, связанную с воспитанием и обучением детей в непосредственной близости от места жительства.

Справка УНИАН. На сегодня в Севастополе в районе проспекта Острякова (одно из мест наиболее компактного проживания семей военнослужащих ЧФ РФ) функционирует одна российская школа – школа №8 Министерства обороны РФ, построенная более 10 лет тому назад на средства правительства Москвы для обучения детей семей военнослужащих ЧФ РФ. Все остальные более 60 общеобразовательных школ города подчинены управлению образования и науки Севастопольской ГГА. Многие данные учебные заведения вместе с детьми севастопольцев посещают и дети семей военнослужащих ЧФ РФ.