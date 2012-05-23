В Севастополе обсуждают правила и условия пребывания там ЧФ РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации.

По их данным, на заседании подкомиссии обсуждался проект соглашения между Кабинетом министром Украины и правительством Российской Федерации по регистрации военнослужащих и гражданских лиц ЧФ РФ, а также членов их семей в миграционных органах Украины.

Заседание комиссии прошло под руководством двух послов по особым поручениям - Министерства иностранных дел Украины Виктора Семенова и Министерства иностранных дел Российской Федерации Александра Бавыкина. В заседании также принимал участие первый заместитель председателя СГГА Сергей Савенков.

В.Семенов, комментируя ситуацию по итогам работы подкомиссии, сообщил, что делегации российской и украинской сторон практически каждый месяц проводят встречи для рассмотрения широкого спектра вопросов.

«Сегодня обсуждался вопрос, который относится к сфере юрисдикции. Тема представляет интерес как для Украины, так и для России. Благодаря подписанию соглашения о регистрации военнослужащих и гражданских лиц ЧФ РФ, а также членов их семей в миграционных органах Украины, наше государство получит детальный список тех, кто проживает на ее территории, а для российских военнослужащих, проходящих службу на Черноморском флоте по контракту, снимет вопрос необходимости ежегодной регистрации», - отметил В.Семенов.

Посол добавил, что «есть определенные нюансы, которые необходимо решить, чтобы это, с одной стороны, соответствовало законодательству Украины, и с другой – было комфортно для сотрудников Черноморского флота. Это задача стоит сегодня перед нами при разработке соглашения».

В свою очередь А.Бавыкин подчеркнул, что переговоры прошли достаточно успешно. «Несмотря на сложность вопроса, мы в ходе переговоров нашли взаимопонимание, и теперь можем надеяться, что в ближайшее время договор будет согласован и подписан на уровне руководителей государств», - сказал он.

По информации В.Семенова, переговоры подкомиссии продлятся три дня. 24 мая будет рассмотрен «важный для всех севастопольцев вопрос - экологическая составляющая пребывания Черноморского флота».