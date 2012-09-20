Киевсовет отрезал 40 га земли «Эпицентру» и «Киевгорстрою»

Как передает корреспондент УНИАН, «Эпицентру» выделено два земельных участка на углу просп.П.Григоренка и ул.Б.Гмыри: площадью 1,95 га (в пределах красных линий) для устройства проездов в гипермаркет и зеленой зоны общего пользования; площадью 2,8 га - для строительства торгового комплекса (в настоящее время процент застройки участка составляет 36%). Первый участок передан в аренду на 5 лет, второй - на 25 лет. Ориентировочный размер арендной платы по первому участку составляет 1,7 млн грн, по второму - 901 тыс грн.

«Киевгорстрой» получил в аренду на 15 лет земельный участок площадью 20,4 га между улицами Б.Гмыри и Коллекторной. Здесь предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов с объектами торгово-развлекательно-офисного и социально-бытового назначения. Земля свободна от капитальной застройки. Ориентировочный размер арендной платы составляет 1,6 млн грн.

Второй земельный участок строительной компании отведен под строительство жилья на пересечении просп.П.Григоренка и ул.Б.Гмыри площадью 12,3 га. Этот жилой комплекс также будет включать, кроме объектов торгово-развлекательно-офисного назначения, отель. Земля передана в аренду тоже на 15 лет. Она свободна от капитальной застройки. Ориентировочный размер арендной платы составляет 995 тыс грн.

Все указанные земельные участки были в аренде у ООО «Консультационное бюро НТТ», которое сдавало их в субаренду указанным компаниям. Сегодняшними решениями Киевсовет передал земли «Эпицентру» и «Киевгорстрою» в непосредственную аренду, тем самым прекратив аренду «Консультационного бюро НТТ».

Как отмечалось на заседании сессии, это ООО уже не в состоянии платить аренду из-за ухудшения его финансового состояния. В то же время, депутат фракции «УДАР Виталия Кличко» Людмила Закревская при обсуждении проектов решений заявила, что в Киевсовет буквально сегодня поступило сообщение о решении суда, которым запрещается осуществлять депутатам любые действия на трех из названных участков (один – по «Эпицентру», два - по «Киевгорстрою»), поскольку на них наложен арест в связи с рассмотрением дел в судах. Большинство депутатов решила не обращать внимания на заявление депутата и предъявленные Л.Закревской копии постановлений, ссылаясь, что следует руководствоваться теми документами, которые подготовлены на сегодняшнюю сессию и прошли ознакомления и согласования в комиссиях Киевсовета. В результате большинством голосов подготовленные проекты решений по указанным земельным участкам были поддержаны.