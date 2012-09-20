Журналистские организации требуют отклонить законопроект о клевете

Национальный союз журналистов Украины, Комиссия по журналистской этике, Независимый медиа-профсоюз Украины призывают журналистское сообщество, общественные объединения выступить единым фронтом с требованием отклонить законопроект № 11013, который является коварным ударом по свободе слова.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении НСЖУ, Комиссии по журналистской этике и НМПУ.

Как отмечают авторы заявления, с 2001 года за распространение недостоверной информации предусмотрена гражданско-правовая ответственность, то есть возмещение материального и морального ущерба. Этим Украина выполнила обязательства, взятые на себя при вступлении в Совет Европы. Такое решение приветствовалось ПАСЕ, а также Комитетом ООН по правам человека. Даже в Уголовном кодексе 1960 года клевета и оскорбление считались преступлениями, которые не представляли большой общественной опасности, а в соответствии с решением Европейского Суда по правам человека уголовное обвинение в клевете и судебное разбирательство имеет «охладительный эффект» для свободы выражения взглядов.

ОБСЕ, которая проводит кампанию по декриминализации ответственности за высказывания, ставила Украину в пример, что с 2001 года, времени принятия изменений в Уголовный кодекс, не происходит увеличения количества случаев распространения недостоверной информации. Об этом свидетельствует и практика украинских судов. По мнению признанных специалистов права, Украина имеет достаточно возможностей для эффективной защиты прав лица, пострадавшего от распространения о нем недостоверной информации. Введение уголовной ответственности не может осуществляться произвольно на основе эмоций.

По мнению авторов заявления, особую обеспокоенность принятый 18 сентября законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)» «вызывает в условиях отсутствия независимых судов, демонстративного пренебрежения законами со стороны власти. Мы помним о попытке запретить критику правительства, теперь пытаются упрятать за решетку тех, кто осуществляет реальные журналистские расследования и распространяет непривлекательные для власти факты».

По мнению журналистских организаций, «эти нормы направлены не только против журналистов, но и против общественных деятелей и всех тех, кто выразит недовольство политикой власти в офисе, на улице, на своей странице в социальных сетях. По этому законопроекту любой из граждан «может стать уголовным преступником за выраженные сомнения в качестве дешевой капусты».

По убеждению авторов заявления, «обезьянничание законодательной практики Российской Федерации, которая осуждается ОБСЕ и Советом Европы, недопустимо для независимого государства, которое планирует в ближайшее время председательствовать в ОБСЕ». «В 2001 году Украина была одной из первых стран в регионе ОБСЕ, которая отменила уголовную ответственность за клевету. И благодаря этой важной реформе Украина достигла репутации одного из наиболее либеральных правовых сред для медиа в регионе», - заявила представитель ОБСЕ 19 сентября 2012 года.

Авторы заявления ожидают, что решение Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов от 19 сентября 2012 года с рекомендацией отклонить законопроект № 11013, будет поддержано фракциями Партии регионов, КПУ, Народной партии, и законопроект будет снят с рассмотрения.

В случае отсутствия такого решения фракций авторы заявления требуют от главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина направить на проведение экспертизы в Генеральный директорат Совета Европы по правам человека и верховенству права проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека») на предмет соответствия этого законопроекта стандартам Совета Европы.

«Требуем от председателя Верховной Рады Украины и руководителей фракций Партии регионов, КПУ, Народной партии отклонить данный законопроект и объявить об этом публично или, по крайней мере, не рассматривать его до получения заключения Совета Европы», - отмечают НСЖУ, Комиссия по журналистской этике и НМПУ.