Законопроект о высшем образовании предусматривает автономное финансирование для вузов

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, выступая перед профессорско-преподавательским составом и студентами Национального авиационного университета, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Предусматривается что все заработанные высшим учебным заведением деньги, кроме средств, полученных от государственного заказа, можно будет размещать на счетах банков и самостоятельно управлять ими. Это будут деньги вуза», - проинформировал С.Тигипко.

Вице-премьер подчеркнул, что заработанные деньги вузы смогут направлять на заработную плату преподавателей, ремонт общежитий и другие нужды.

С.Тигипко выразил надежду, что проект закона о высшем образовании будет в ближайшее время окончательно доработан и передан на рассмотрение в Верховную Раду.