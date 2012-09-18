Enagas намерена инвестировать в строительство LNG-терминала в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель компании в Украине Джорди Сарда Бонвехи журналистам в ходе посещения 16 сентября площадки вблизи порта "Южный" (под Одессой), на которой планируется разместить объект.

Д.С. Бонвехи отметил, что сегодня компания рассматривает возможность расширения рынка за счет других стран, в частности, ее интересует новый рынок - Украина.

“Мы готовы внедрять наш опыт в Украине. Сегодня в Украине такая ситуация, которая была в Испании 40 лет назад, пока у нас не было ни одного терминала”,- сказал Д.С. Бонвехи.

В свою очередь, компания Excelerаte Energy (США) заявила о планах выступить партнером в украинском проекте. Компания готова предоставить в аренду плавучий LNG-терминал, который будет использоваться на первом этапе проекта.

"Мы располагаем необходимым оборудованием – у нас есть 8 суден-терминалов, одно судно достраивается. А еще 8 суден есть у наших партнеров", - сказал старший вице-президент Excelerаte Energy (США) Эдвард Скотт.

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Как ранее сообщал УНИАН, 15 сентября, на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) состоялась первая координационная встреча партнеров Национального проекта «LNG терминал».

Во встрече приняли участие руководители 7 ведущих мировых компаний, среди которых лидеры рынка в сфере управления LNG терминалами, поставщики сжиженного природного газа, инвестиционные фонды и юридические компании (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительства терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

Enagas S.A. ,является крупнейшим игроком на газовом рынке Испании, компания эксплуатирует сеть газопроводов, а также ряд LNG-терминалов в этой стране.

Excelerаte Energy – одна из крупнейших энергетических компаний в США. Управляет 11 терминалами по всему миру, еще 15 терминалов находится на разных этапах строительства. Свой первый LNG-терминал компания открыла в 2005 году.