Украинский LNG-терминал хочет строить корейский гигант KoGas

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект), сославшись на подписанный сегодня между агентством и «KoGas» меморандум о сотрудничестве.

По словам председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива, меморандум свидетельствует о совместном интересе относительно участия KoGas в качестве стратегического партнера-инвестора Национального проекта "LNG терминал" и экспортера сжиженного газа для украинского терминала.

Согласно сообщению пресс-службы Госинвестпроекта, по итогам проведенных 28 и 29 августа встреч с представителями KoGas во главе с президентом корпорации Чу Канг Су стороны сформировали программу стратегического партнерства, ключевыми элементами которой являются совместная реализация проектов в сфере энергетики и энергосбережения, что стало основой для подписания меморандума.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку ТЭО проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.