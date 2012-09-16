Возле Ялты горит лес

В 7 часов 30 минут 16 сентября поблизости г. Ялта на территории Ливадийского лесничества (район водопада Учан-Су) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 800 кв. м.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, тушение пожара осложняется труднодоступной, горной, скалистой местностью.

Задымления территории г. Ялта и ближайших населенных пунктов нет, самое короткое расстояние до них 4 км.

К тушению пожара немедленно были привлечены 118 чел., а также 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 112 чел., 8 ед. техники, пожарный вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством (выполнено 12 сбросов воды), от лесхоза АР Крым – 6 чел., 2 ед. техники. Тушение пожара продолжается.

Погодные условия: 26–28 градусов тепла, без ветра.

Ситуация находится на контроле оперативной группы МЧС Украины.