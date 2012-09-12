Вблизи Львова горят торфяники: один из микрорайонов - в дымовой завесе

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко, первый очаг возгорания был обнаружен вчера, 11 сентября, на площади 4 га в селе Бирки Яворивского району невдалеке от Львова.

Сегодня уже горят торфяники в населенных пунктах, непосредственно расположенных возле Львова, – в селе Гамалеевка Пустомитовского района и в поселке Белогорща, который территориально входит в Железнодорожный район города Львова.

«Очаги огня увеличиваются, однако пока еще угрозы жилым домам и населению нет», - отметил П.Василенко.

По его словам, проблема в тушении торфяников заключается в том, что районы, где горит торф, обезвожены, а мелиоративные каналы, которые весной должны были очистить специальные службы, не расчищены и воды в них нет.

«Подвозим воду за 8-10 километров. Это все занимает много времени и требует больших затрат на топливо. С целью локализации пожаров на местах работает 17 единиц специальной техники, а также 60 спасителей», - рассказал П.Василенко.

Он также сообщил, что на данное время в МЧС поступает большое количество обращений от львовян - жителей микрорайона Левандовка, который прилегает к с. Белогорща, с сообщением о том, что над жилым микрорайоном стоит густая дымовая завеса и едкий дым.

«Мы предпринимаем все усилия и используем все средства, чтобы затушить пожар на торфяниках», - отметил начальник пресс-службы областного управления МЧС.