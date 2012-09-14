Завтра в Украине - до +30 °

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, днем на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 22-27°, в южной части местами 30°, в западных областях 15-20°.

В Киеве и области в субботу ночью без осадков, во второй половине дня кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 11-13°, днем 24-26°. По области - ночью 9-14°, днем 22-27°.

Сегодня температура воды была в Черном и Азовском морях 20-21°, в Днепре возле Киева 17°.