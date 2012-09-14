МВД: украинцы "паленым" спиртом не потравятся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника Управления Департамента по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Александр Киселев.

По его словам, массовые отравления недоброкачественным спиртом в странах Центральной Европы возникли из-за того, что местные контролирующие органы больше доверяют производителям и реализаторам, а в Украине, перед тем как попасть в розницу, ликеро-водочная продукция тщательным образом проверяется достаточно большим количеством правоохранительных и контролирующих органов, хотя иногда возникают единичные отравления недоброкачественными ликеро-водочными товарами.

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Как сообщают СМИ, в Чехии как минимум 16 человек умерли, более 20 госпитализированы в результате употребления нелегального алкоголя с содержанием метилового спирта, который продавался в магазинах и супермаркетах.