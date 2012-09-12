"Эпидемия" отравлений метиловым спиртом добралась до Польши и Словакии

Инциденты, связанные с отравлением некачественным алкоголем, содержащим метиловый спирт, зафиксированы уже не только в Чехии, но и в соседних Польше и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По этим данным, в настоящее время число умерших от отравления в Чешской республике составляет 16 человек, в Польше погиби двое, еще один смертельный случай зафиксирован в Словакии. Кроме того в чешском государстве около 30 в результате отравления получили тяжелые заболевания, некоторые из пострадавших ослепли.

Как известно, правительство Чехии запретило продажу в розлив алкогольных напитков крепостью 30% и выше из-за роста числа отравлений метиловым спиртом. Полиция предприняла проверку множества питейных заведений и ресторанов. По результатам инспекции порядка 400 заведений общепита, в 70 из них были выявлены случаи торговли контрафактным алкоголем. По словам представителя полиции Чехии Вацлава Куцеры, по подозрению в причастности к торговле напитками, содержащими метанол, арестованы два человека .