На границе с Россией задержан самолет

Как сообщил УНИАН помощник начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Мирон Сидор, легкомоторный самолет осуществлял полеты, обрабатывая поле вблизи от государственной границы.

При посадке на дозаправку пилот был задержан. У задержанного гражданина Украины отсутствуют какие-либо документы: на летательный аппарат, на право управления летательным аппаратом, разрешение на право проведения авиационных работ, разрешение на право проведения полетов в зоне особого использования воздушного пространства. Материалы административного дела направлены в прокуратуру и СБУ для принятия правового решения.

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Как сообщал УНИАН, в середине августа сотрудники пограничной службы «Веселое» в Харьковской области задержали жителя Сумской области, который на самолете Bekas X-32 без бортового номера занимался химической обработкой полей на приграничной территории.