Харьковские пограничники задержали летчика за несанкционированный полет

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Харьковского пограничного отряда, в выходные правоохранители отдела «Веселое» задержали гражданина Украины, который на самолете X-32 Бекас без бортового номера проводил авиационные работы по химической обработке полей без согласования с Администрацией ГПСУ и Украэродвижением.

Правонарушитель был привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима, представителем «Украэродвижения» составлены процессуальные документы по ч. 5 ст.111 КУоАП «Нарушение правил безопасности полетов». Транспортное средство передали представителям СБУ.