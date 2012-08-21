Харьковские пограничники задержали летчика за несанкционированный полет

03:46, 21 августа 2012
Разное
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Пограничники Харьковского отряда задержали местного жителя за нарушение правил пограничного режима.

Самолёт Х-32 Бекас выпускается серийно с 1993 года, фото с сайта ua.all.biz

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Харьковского пограничного отряда, в выходные правоохранители отдела «Веселое» задержали гражданина Украины, который на самолете X-32 Бекас без бортового номера проводил авиационные работы по химической обработке полей без согласования с Администрацией ГПСУ и Украэродвижением.

Правонарушитель был привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима, представителем «Украэродвижения» составлены процессуальные документы по ч. 5 ст.111 КУоАП «Нарушение правил безопасности полетов». Транспортное средство передали представителям СБУ.

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