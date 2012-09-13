В обвале дома в Луцке обвиняют мастера ЖКП

Прокуратура Волынской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении мастера технического участка жилищно-коммунального предприятия №7, халатность которого привела к обвалу дома в Луцке 10 июня 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, мастера ЖКП обвиняют в том, что после сообщения жителей дома на Ривненской, 109 в Луцке о частичном разрушении простенка первого этажа и появлении трещин в стенах он не провел осмотр отдельных элементов дома и не принял срочных мер по предупреждению дальнейшего развития деформации конструкций. Из-за бездеятельности мастера не была своевременно выявлена аварийность дома и устранено повреждение стен, что привело к обвалу части здания 10 июня.

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В результате обвала два человека погибли, еще два получили телесные повреждения. Убытки составляли 2 млн. 855 тыс. грн.

По результатам расследования дела органами досудебного следствия в Министерство регионального развития и строительства Украины, Волынскую областную государственную администрацию и горсовет Луцка внесены представления об устранении причин и условий, приведших к аварии, и предотвращении их в будущем.

Справка УНИАН. 10 июня в Луцке в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Было разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли два пенсионера. 77 жителей разрушенного дома переселены.