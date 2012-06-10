Прокуратура назвала причину обрушения дома в Луцке

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, переданном УНИАН пресс-секретарем прокурора Волыни Наталией Мурахевич.

В частности, прокурорская проверка установила, что в мае этого года на месте обрушения на уровне первого этажа произошло частичное разрушение несущей стены. Однако служебные лица Луцкого горсовета, неподобающе исполняя свои обязанности, своевременно не приняли мер по обследованию дома, установлению причин разрушения и проведению ремонта, подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура Луцка возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности служащих Луцкого городского совета, приведшей к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луцке в 4.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Погибли два человека.

Разрушено 8 квартир. Продолжается разбор завалов.