Мэрия Львова «выяснила», чем же так воняет в городе

Основной причиной неприятного запаха во Львове являются избыточные сбросы сероводорода, аммиака и метилмеркаптана 12 предприятиями в городскую канализацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такие выводы подтверждают результаты специальных экологических исследований, которые в 2011-2012 годах по заказу «Львовводоканала» были проведены ПМП «Эко-Запад» совместно с лабораторией «Львовской областной санитарно-эпидемиологической станции».

В частности, проведено два этапа: исследование канализационных стоков 22 предприятий и воздуха в 27 контрольных точках городской канализации Львова.

В результате исследований выяснилось, что причиной неприятного запаха в городе являются избыточные сбросы сероводорода, аммиака и метилмеркаптана 12 предприятиями в городскую систему канализации. Именно сверхнормативно загрязненные стоки во время транспортировки от канализационных колодцев предприятий-загрязнителей к городским очистительным сооружениям при контакте с воздухом интенсивно окисляются, что и является источником неприятного запаха.

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По данным львовской мэрии, среди компаний, в стоках которых зафиксированы наибольшие нарушения допустимых концентраций сероводорода, аммиака и метилмеркаптана, отмечены «Энзим», «Первый частный пивоваренный завод», ПО «Свитанок», «Львовский жиркомбинат». На момент исследования суммарный коэффициент превышения загрязняющих веществ в стоках составлял: „Энзим” – 4,25 раза, «Первый частный пивоваренный завод» - 2,75 раза, ПО «Свитанок» - 2,3 раза.

Как отметил в комментарии УНИАН городской голова Львова Андрей Садовый, „город за бюджетные средства, проведя соответствующий тендер, наняло фирму, которая имеет лицензии. Это профессиональная структура, которая несет ответственность за свою позицию. Они четко озвучили, что основной причиной неприятного запаха во Львове является неправильная деятельность ряда предприятий».

По словам А.Садового, первую позицию среди этих предприятий занимает компания «Энзим», которая еще в 2007 году обязалась осуществить ряд мер по очистке своих выбросов, но за 5 лет ни одного из этих пунктов не выполнила.

Он также отметил, что предприятие «Энзим» совместно с «Львовводоканалом» должно работать в соответствии с действующим законодательством: привести свои стоки к уровню существующих норм, ввести в эксплуатацию очистительные сооружения.

Другие предприятия, по словам мэра, также имеют проблемы, но их значительно меньше.