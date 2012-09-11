В Одессе задержали экс-милиционера, застрелившего «Косого»

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, сотрудники Суворовского райотдела внутренних дел Одессы вечером 10 сентября задержали 54-летнего подозреваемого в убийстве 51-летнего одессита. Конфликт, завершившийся смертельным исходом, согласно показаниям задержанного, «произошел в ночь на воскресенье на Днепропетровской дороге Одессы на почве возникших неприязненных отношений с погибшим».

Согласно данным Одесского облУВД, погибший предприниматель, известный в определенных кругах как «Косой» и «Книжник», занимался нелегальными валютными операциями на рынке «Книжка». Подозреваемый в убийстве в начале 90-х работал в органах МВД, позже стал владельцем нескольких подпольных залов игровых автоматов.

Следственное отделение Суворовского РОВД расследует уголовное дело согласно признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября около 4 часов утра в Одессе возле бара на Днепропетровской дороге был убит 51-летний мужчина. На теле убитого обнаружены три ранения от пистолетных пуль. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле «Mercedes».