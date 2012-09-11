Под Новобогдановкой снова прогремел взрыв: пострадал начальник смены ВОХР

Как сообщил сегодня УНИАН военный прокурор Запорожского гарнизона Михаил Ивлев,

7 сентября на территории части произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего начальник смены охраны получил ранения, с которыми был госпитализирован в Мелитопольскую ЦРБ, где ему ампутировали кисть руки.

По словам М.Ивлева, на сегодняшний день состояние здоровья пострадавшего квалифицируется как удовлетворительное.

По факту случившегося военной прокуратурой проводится проверка.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда охранник при обходе территории заметил повреждение в проволочном ограждении и потянул торчавшую из земли проволоку, чтобы заделать дыру.

Справка УНИАН. 6 мая 2004 года под Новобогдановкой на территории бывшей 275-й артиллерийской базы ракет и боеприпасов Минобороны Украины, где хранилось до 4,5 тыс. условных вагонов боеприпасов, произошел пожар, приведший к их детонацией. В результате взрывов боеприпасы разлетались в радиусе 10-40 км.

Позже новобогдановские склады детонировали еще несколько раз в 2005 и 2006 годах.

С 2006 по 2008 годы по утвержденной КМУ программе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было уничтожено более 35 тыс. тонн боеприпасов. После чего в рамках этой же программы подразделения МЧС еще на протяжении трех лет осуществляли контрольную очистку технической территории по соответствующим заявкам.

15 августа 2012 года на совещании в Запорожской облгосадминистрации первый заместитель управления по вопросам ЧС и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы ЗОГА Владимир Шлея заявил о необходимости возобновление охраны территории военной базы под Новобогдановкой, поскольку «на технической территории бывшей базы находится значительное количество взрывоопасных предметов».