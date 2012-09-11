Три молодых режиссера получат гранты с Банковой

Как сообщает сайт главы государства, 10 сентября Президент Украины Виктор Янукович подписал соответствующее распоряжение.

Гранты предоставляются: режиссеру Олегу Бобало-Яремчуку для производства игрового короткометражного фильма «Структура кофе, или «Абзац» на базе общества с ограниченной ответственностью «Кинокампания Гулливер Синема» (Киев) в размере 400 тысяч гривень; режиссеру Роману Бровко для производства игрового короткометражного фильма «До» на базе Киностудии детских и юношеских фильмов имени А.Ханжонкова (Киев) в размере 320 тысяч гривень; режиссеру Алине Головиной для производства неигрового короткометражного фильма «Один» на базе государственного предприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов» (Киев) в размере 180 тысяч гривень.